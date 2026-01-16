Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13'414 -0.5%  SPI 18'528 -0.4%  Dow 49'415.8 -0.1%  DAX 25'297 -0.2%  Euro 0.9315 -0.1%  EStoxx50 6'029 -0.2%  Gold 4'593 -0.5%  Bitcoin 76'044 -1.0%  Dollar 0.8031 0.0%  Öl 64.1 0.4% 
WW International Aktie 146428136 / US98262P2002

16.01.2026 20:27:13

WW International Aktie News: WW International am Freitagabend auf grünem Terrain

Die Aktie von WW International gehört am Freitagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die WW International-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 3,1 Prozent auf 24,46 USD nach oben.

Um 20:26 Uhr wies die WW International-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 3,1 Prozent auf 24,46 USD nach oben. In der Spitze gewann die WW International-Aktie bis auf 24,65 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 23,50 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 53'307 WW International-Aktien den Besitzer.

Im Jahr 2024 erhielten WW International-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte WW International am 06.11.2025. Es wurde ein Verlust je Aktie von -5,76 USD gegenüber -0,58 USD im Vorjahresquartal verkündet. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um -10,78 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 192.89 Mio. USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 172.09 Mio. USD.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 03.03.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Experten taxieren den WW International-Gewinn für das Jahr 2026 auf 1,84 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

