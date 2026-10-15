WW International Aktie 146428136 / US98262P2002
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15.10.2026 20:27:13
WW International Aktie News: WW International am Abend in Grün
Die Aktie von WW International gehört am Donnerstagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die WW International-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 14,36 USD nach oben.
Die WW International-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:26 Uhr 0,6 Prozent im Plus bei 14,36 USD. In der Spitze legte die WW International-Aktie bis auf 14,62 USD zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 14,17 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 46'145 WW International-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 07.11.2025 markierte das Papier bei 38,17 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 165,90 Prozent über dem aktuellen Kurs der WW International-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.05.2026 bei 8,41 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die WW International-Aktie mit einem Verlust von 41,41 Prozent wieder erreichen.
Nachdem WW International seine Aktionäre 2025 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte WW International am 05.08.2026. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,41 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte WW International ein EPS von 119,19 USD je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat WW International 162.32 Mio. USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von -14,19 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 189.16 Mio. USD umgesetzt worden.
WW International wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 29.10.2026 vorlegen.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass WW International einen Verlust von -3,473 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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