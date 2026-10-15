WW International Aktie 146428136 / US98262P2002
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15.10.2026 16:29:00
WW International Aktie News: WW International zeigt sich am Nachmittag freundlich
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von WW International. Zuletzt konnte die Aktie von WW International zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,6 Prozent auf 14,35 USD.
Die Aktionäre schickten das Papier von WW International nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 0,6 Prozent auf 14,35 USD. Die WW International-Aktie zog in der Spitze bis auf 14,51 USD an. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 14,17 USD. Der Tagesumsatz der WW International-Aktie belief sich zuletzt auf 28'032 Aktien.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (38,17 USD) erklomm das Papier am 07.11.2025. Das 52-Wochen-Hoch liegt 165,99 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der WW International-Aktie. Bei 8,41 USD erreichte der Anteilsschein am 09.05.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 41,39 Prozent würde die WW International-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an WW International-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. WW International liess sich am 05.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,41 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 119,19 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von -14,19 Prozent auf 162.32 Mio. USD. Im Vorjahresviertel hatte WW International 189.16 Mio. USD umgesetzt.
WW International wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 29.10.2026 vorlegen.
Analysten gehen davon aus, dass WW International 2026 einen Verlust in Höhe von -3,473 USD je Aktie ausweisen dürften.
Redaktion finanzen.ch
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