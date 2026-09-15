WW International Aktie 146428136 / US98262P2002
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
15.09.2026 20:27:13
WW International Aktie News: WW International am Abend mit Aufschlag
Die Aktie von WW International zählt am Dienstagabend zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von WW International konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 2,4 Prozent auf 15,59 USD.
Um 20:26 Uhr konnte die Aktie von WW International zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 2,4 Prozent auf 15,59 USD. Die WW International-Aktie legte bis auf 15,71 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 14,96 USD. Von der WW International-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 26'424 Stück gehandelt.
Bei 38,17 USD markierte der Titel am 07.11.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 144,84 Prozent Plus fehlen der WW International-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 8,41 USD ab. Derzeit notiert die WW International-Aktie damit 85,37 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte WW International am 05.08.2026 vor. Das EPS lag bei 1,41 USD. Im letzten Jahr hatte WW International einen Gewinn von 119,19 USD je Aktie eingefahren. Umsatzseitig standen 162.32 Mio. USD in den Büchern – ein Minus von -14,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem WW International 189.16 Mio. USD erwirtschaftet hatte.
Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von WW International wird am 29.10.2026 gerechnet.
Laut Analysten dürfte WW International im Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -3,495 USD einfahren.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur WW International-Aktie
Novo Nordisk-Aktie leichter: Neues Abo-Modell für Wegovy angekündigt
WeightWatchers-Aktie nach Gewinnen schwächer: Konzern plant Millionen-Strategie für Frauen
Trading Signals: Meta - Mit „Muse“ aus dem Formtief
Der Social Media-Gigant möchte mit einem eigenen Assistenten die KI-Welle reiten. An der Börse wurde die Lancierung von „Muse“ positiv aufgenommen – die Meta-Aktie klopft am Abwärtstrend an.Weiterlesen!
Nachrichten zu WW International Inc Registered shs
|
20:27
|WW International Aktie News: WW International am Abend mit Aufschlag (finanzen.ch)
|
14.09.26
|WW International Aktie News: WW International am Nachmittag mit roten Vorzeichen (finanzen.ch)
|
04.08.26
|Ausblick: WW International präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
06.05.26
|Ausblick: WW International präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
15.03.26
|Ausblick: WW International stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu WW International Inc Registered shs
Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Ameriprise Financial
✅ Schneider Electric
✅ ASM
✅ HSBC
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise und KI-Bedenken belasten: Verluste an den US-Börsen -- SMI und DAX schliessen leichter -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt steckten im Dienstagshandel Verluste ein. An der Wall Street halten sich die Anleger zurück. An den Börsen in Fernost waren am Dienstag rote Vorzeichen zu sehen.