WW International Aktie News: WW International am Abend mit Aufschlag

Um 20:26 Uhr konnte die Aktie von WW International zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 2,4 Prozent auf 15,59 USD. Die WW International-Aktie legte bis auf 15,71 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 14,96 USD. Von der WW International-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 26'424 Stück gehandelt.

Bei 38,17 USD markierte der Titel am 07.11.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 144,84 Prozent Plus fehlen der WW International-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 8,41 USD ab. Derzeit notiert die WW International-Aktie damit 85,37 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte WW International am 05.08.2026 vor. Das EPS lag bei 1,41 USD. Im letzten Jahr hatte WW International einen Gewinn von 119,19 USD je Aktie eingefahren. Umsatzseitig standen 162.32 Mio. USD in den Büchern – ein Minus von -14,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem WW International 189.16 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von WW International wird am 29.10.2026 gerechnet.

Laut Analysten dürfte WW International im Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -3,495 USD einfahren.

Redaktion finanzen.ch

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