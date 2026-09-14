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WW International Aktie 146428136 / US98262P2002

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14.09.2026 20:27:13

WW International Aktie News: WW International gewinnt am Montagabend an Fahrt

WW International Aktie News: WW International gewinnt am Montagabend an Fahrt

Die Aktie von WW International gehört am Montagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von WW International konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 1,3 Prozent auf 14,97 USD.

WW International
12.21 CHF -4.85%
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Das Papier von WW International legte um 20:26 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 1,3 Prozent auf 14,97 USD. Die WW International-Aktie legte bis auf 15,92 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 14,69 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 28'730 WW International-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 38,17 USD. Dieser Kurs wurde am 07.11.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 154,98 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 8,41 USD. Dieser Wert wurde am 09.05.2026 erreicht. Derzeit notiert die WW International-Aktie damit 78,00 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Am 05.08.2026 hat WW International die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,41 USD, nach 119,19 USD im Vorjahresvergleich. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um -14,19 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 189.16 Mio. USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 162.32 Mio. USD.

Voraussichtlich am 29.10.2026 dürfte WW International Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren.

In der Bilanz 2026 dürfte Experten zufolge ein Minus von -3,495 USD je WW International-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Tischenko Irina / Shutterstock.com
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