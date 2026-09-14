WW International Aktie News: WW International am Nachmittag mit roten Vorzeichen

Die WW International-Aktie musste um 16:28 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 14,75 USD. Bei 14,59 USD markierte die WW International-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 14,69 USD. Zuletzt wechselten 2'166 WW International-Aktien den Besitzer.

Bei 38,17 USD markierte der Titel am 07.11.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 158,78 Prozent über dem aktuellen Kurs der WW International-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 09.05.2026 Kursverluste bis auf 8,41 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die WW International-Aktie mit einem Verlust von 42,98 Prozent wieder erreichen.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte WW International am 05.08.2026. Das EPS wurde auf 1,41 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 119,19 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von -14,19 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 162.32 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum waren 189.16 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.10.2026 erfolgen.

In der WW International-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 -3,495 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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