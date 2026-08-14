WW International Aktie News: WW International tendiert am Freitagnachmittag auf rotem Terrain

Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 0,8 Prozent auf 14,33 USD. Die grössten Abgaben verzeichnete die WW International-Aktie bis auf 14,22 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 14,23 USD. Der Tagesumsatz der WW International-Aktie belief sich zuletzt auf 3'280 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 07.11.2025 auf bis zu 38,17 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 166,36 Prozent Plus fehlen der WW International-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 09.05.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 8,41 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 41,31 Prozent könnte die WW International-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je WW International-Aktie. WW International liess sich am 05.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,41 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 119,19 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 162.32 Mio. USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von -14,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 189.16 Mio. USD umgesetzt worden waren.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von WW International wird am 29.10.2026 gerechnet.

Laut Analysten dürfte WW International im Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -3,890 USD einfahren.

Redaktion finanzen.ch

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