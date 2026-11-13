WW International Aktie News: WW International mit herben Abschlägen am Abend

Um 20:26 Uhr fiel die WW International-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 13,2 Prozent auf 10,65 USD ab. Bei 9,58 USD markierte die WW International-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 10,89 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via NASDAQ 278'542 WW International-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 35,25 USD. Dieser Kurs wurde am 10.01.2026 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 230,99 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 8,41 USD. Dieser Wert wurde am 09.05.2026 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 21,03 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal legte WW International am 05.11.2026 vor. Das EPS belief sich auf 1,51 USD gegenüber -5,76 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um -11,15 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 172.09 Mio. USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 152.90 Mio. USD.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 03.03.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

In der Bilanz 2026 dürfte Experten zufolge ein Minus von -3,215 USD je WW International-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur WW International-Aktie

Novo Nordisk-Aktie leichter: Neues Abo-Modell für Wegovy angekündigt

WeightWatchers-Aktie nach Gewinnen schwächer: Konzern plant Millionen-Strategie für Frauen