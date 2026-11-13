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13.11.2026 16:29:00
WW International Aktie News: WW International gibt am Freitagnachmittag deutlich nach
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von WW International. Die WW International-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 16,5 Prozent auf 10,25 USD.
Um 16:28 Uhr rutschte die WW International-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 16,5 Prozent auf 10,25 USD ab. Die WW International-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 9,72 USD ab. Den Handelstag beging das Papier bei 10,89 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 170'382 WW International-Aktien.
Bei 35,25 USD erreichte der Titel am 10.01.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 243,90 Prozent könnte die WW International-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 8,41 USD. Dieser Wert wurde am 09.05.2026 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 17,95 Prozent unter dem aktuellen Kurs der WW International-Aktie.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte WW International 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. WW International gewährte am 05.11.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,51 USD gegenüber -5,76 USD im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat WW International mit einem Umsatz von insgesamt 152.90 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 172.09 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um -11,15 Prozent verringert.
Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 03.03.2027 veröffentlicht.
2026 dürfte WW International einen Verlust von -3,215 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.
Redaktion finanzen.ch
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