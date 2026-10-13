WW International Aktie 146428136 / US98262P2002
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13.10.2026 16:29:00
WW International Aktie News: WW International am Dienstagnachmittag mit Aufschlag
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von WW International. Die WW International-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 2,3 Prozent im Plus bei 15,32 USD.
Die WW International-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,3 Prozent auf 15,32 USD. Bei 15,39 USD erreichte die WW International-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 14,96 USD. Der Tagesumsatz der WW International-Aktie belief sich zuletzt auf 1'078 Aktien.
Mit einem Kursgewinn bis auf 38,17 USD erreichte der Titel am 07.11.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die WW International-Aktie somit 59,86 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.05.2026 bei 8,41 USD. Mit Abgaben von 45,10 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Im Jahr 2025 erhielten WW International-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. WW International gewährte am 05.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,41 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 119,19 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von -14,19 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 162.32 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum waren 189.16 Mio. USD in den Büchern gestanden.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte WW International am 29.10.2026 vorlegen.
Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2026 ein Verlust in Höhe von -3,473 USD je WW International-Aktie in den Büchern stehen.
Redaktion finanzen.ch
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