WW International Aktie News: WW International am Donnerstagabend auf grünem Terrain

Das Papier von WW International konnte um 20:26 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,8 Prozent auf 14,57 USD. Die WW International-Aktie zog in der Spitze bis auf 15,11 USD an. Den Handelstag beging das Papier bei 14,56 USD. Von der WW International-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 24'919 Stück gehandelt.

Am 07.11.2025 markierte das Papier bei 38,17 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 161,98 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 8,41 USD. Dieser Wert wurde am 09.05.2026 erreicht. Derzeit notiert die WW International-Aktie damit 73,25 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für WW International-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Am 05.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,41 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 119,19 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von -14,19 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 162.32 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 189.16 Mio. USD US-Dollar umgesetzt.

Die WW International-Bilanz für Q3 2026 wird am 29.10.2026 erwartet.

Experten prognostizieren für das Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -3,890 USD je WW International-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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