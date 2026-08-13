WW International Aktie 146428136 / US98262P2002
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
13.08.2026 20:27:13
WW International Aktie News: WW International am Donnerstagabend auf grünem Terrain
Die Aktie von WW International gehört am Donnerstagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 0,8 Prozent auf 14,57 USD zu.
Das Papier von WW International konnte um 20:26 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,8 Prozent auf 14,57 USD. Die WW International-Aktie zog in der Spitze bis auf 15,11 USD an. Den Handelstag beging das Papier bei 14,56 USD. Von der WW International-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 24'919 Stück gehandelt.
Am 07.11.2025 markierte das Papier bei 38,17 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 161,98 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 8,41 USD. Dieser Wert wurde am 09.05.2026 erreicht. Derzeit notiert die WW International-Aktie damit 73,25 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Die Dividendenausschüttung für WW International-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Am 05.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,41 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 119,19 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von -14,19 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 162.32 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 189.16 Mio. USD US-Dollar umgesetzt.
Die WW International-Bilanz für Q3 2026 wird am 29.10.2026 erwartet.
Experten prognostizieren für das Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -3,890 USD je WW International-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur WW International-Aktie
Novo Nordisk-Aktie leichter: Neues Abo-Modell für Wegovy angekündigt
WeightWatchers-Aktie nach Gewinnen schwächer: Konzern plant Millionen-Strategie für Frauen
Trading Signals: Nokia: Comeback mit KI-Turbo
Die Finnen melden sich mit starken Zahlen zurück. Vor allem das Geschäft mit optischen Netzwerken und KI-Rechenzentren entwickelt sich zum Wachstumstreiber und könnte 2027 für zusätzlichen Schub sorgen. Nach der kräftigen Kurskorrektur bietet die Aktie tradingorientierten Anlegern damit eine potenzielle Chance.Weiterlesen!
Nachrichten zu WW International Inc Registered shs
|
16:29
|WW International Aktie News: WW International tendiert am Freitagnachmittag auf rotem Terrain (finanzen.ch)
|
13.08.26
|WW International Aktie News: WW International am Donnerstagabend auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
04.08.26
|Ausblick: WW International präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
06.05.26
|Ausblick: WW International präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
15.03.26
|Ausblick: WW International stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu WW International Inc Registered shs
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
WW International am 13.08.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI geht mit Verlusten ins Wochenende -- DAX schliesst mit Gewinnen -- Wall Street zum Handelsende mit Abgaben -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich vor dem Wochenende schwächer. Der deutsche Leitindex verbuchte Gewinne. An der Wall Street ging es etwas nach unten. Die Börsen in Fernost fanden am Freitag keine gemeinsame Richtung.