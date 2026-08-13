WW International Aktie 146428136 / US98262P2002
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13.08.2026 16:29:00
WW International Aktie News: WW International am Nachmittag mit Aufschlag
Die Aktie von WW International zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von WW International nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 4,2 Prozent auf 15,06 USD.
Um 16:28 Uhr stieg die WW International-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 4,2 Prozent auf 15,06 USD. In der Spitze legte die WW International-Aktie bis auf 15,10 USD zu. Bei 14,56 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten WW International-Aktien beläuft sich auf 8'182 Stück.
Am 07.11.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 38,17 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 153,45 Prozent über dem aktuellen Kurs der WW International-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.05.2026 (8,41 USD). Mit einem Kursverlust von 44,16 Prozent würde die WW International-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an WW International-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte WW International am 05.08.2026 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,41 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 119,19 USD je Aktie generiert. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von -14,19 Prozent auf 162.32 Mio. USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 189.16 Mio. USD erwirtschaftet worden.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte WW International am 29.10.2026 vorlegen.
Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2026 -3,890 USD je Aktie in den WW International-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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