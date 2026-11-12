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12.11.2026 20:27:13
WW International Aktie News: WW International am Abend mit roter Tendenz
Die Aktie von WW International gehört am Donnerstagabend zu den Verlierern des Tages. Der WW International-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 4,4 Prozent auf 12,48 USD.
Das Papier von WW International gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 20:26 Uhr ging es um 4,4 Prozent auf 12,48 USD abwärts. Zwischenzeitlich weitete die WW International-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 12,48 USD aus. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 12,86 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 24'579 WW International-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 10.01.2026 bei 35,25 USD. Mit einem Zuwachs von 182,45 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.05.2026 bei 8,41 USD. Derzeit notiert die WW International-Aktie damit 48,39 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten WW International-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Am 05.11.2026 hat WW International die Kennzahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei 1,51 USD. Im letzten Jahr hatte WW International einen Gewinn von -5,76 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 152.90 Mio. USD – das entspricht einem Minus von -11,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 172.09 Mio. USD in den Büchern gestanden hatten.
WW International wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 03.03.2027 vorlegen.
Laut Analysten dürfte WW International im Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -3,215 USD einfahren.
Redaktion finanzen.ch
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