WW International Aktie 146428136 / US98262P2002
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12.10.2026 20:27:13
WW International Aktie News: WW International verbilligt sich am Abend
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von WW International. Die WW International-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 1,0 Prozent auf 14,71 USD ab.
Die WW International-Aktie notierte um 20:26 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 1,0 Prozent auf 14,71 USD. Die Abwärtsbewegung der WW International-Aktie ging bis auf 14,48 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 14,91 USD. Der Tagesumsatz der WW International-Aktie belief sich zuletzt auf 7'147 Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 07.11.2025 bei 38,17 USD. 159,48 Prozent Plus fehlen der WW International-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.05.2026 (8,41 USD). Mit Abgaben von 42,83 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Für WW International-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte WW International am 05.08.2026. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,41 USD. Im Vorjahresviertel waren 119,19 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um -14,19 Prozent zurück. Hier wurden 162.32 Mio. USD gegenüber 189.16 Mio. USD im Vorjahreszeitraum generiert.
Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte WW International am 29.10.2026 präsentieren.
Analysten erwarten für 2026 einen Verlust in Höhe von -3,473 USD je WW International-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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