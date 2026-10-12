WW International Aktie 146428136 / US98262P2002
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
12.10.2026 16:29:00
WW International Aktie News: WW International verbilligt sich am Montagnachmittag
Die Aktie von WW International gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die WW International-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 2,2 Prozent auf 14,53 USD ab.
Die WW International-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 2,2 Prozent bei 14,53 USD. Die WW International-Aktie gab in der Spitze bis auf 14,53 USD nach. Bei 14,91 USD eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten WW International-Aktien beläuft sich auf 2'221 Stück.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (38,17 USD) erklomm das Papier am 07.11.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 162,70 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.05.2026 bei 8,41 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 42,12 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten WW International-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Am 05.08.2026 legte WW International die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,41 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 119,19 USD erwirtschaftet worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um -14,19 Prozent auf 162.32 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 189.16 Mio. USD in den Büchern gestanden.
Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte WW International am 29.10.2026 präsentieren.
Der Verlust 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -3,473 USD je WW International-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur WW International-Aktie
Novo Nordisk-Aktie leichter: Neues Abo-Modell für Wegovy angekündigt
WeightWatchers-Aktie nach Gewinnen schwächer: Konzern plant Millionen-Strategie für Frauen
Trading Signals: ABB: Vorfreude ist die schönste Freude
Die Aktie des Industriekonzerns macht sich daran, eine kurzfristige Konsolidierungsphase abzuschliessen. Mit Blick auf die anstehenden Zahlenvorlage könnten sich bei ABB eine Chance auf der Long-Seite bieten.Weiterlesen!
Nachrichten zu WW International Inc Registered shs
|
16:29
|WW International Aktie News: WW International verbilligt sich am Montagnachmittag (finanzen.ch)
|
09.10.26
|WW International Aktie News: WW International am Abend mit Abschlägen (finanzen.ch)
|
04.08.26
|Ausblick: WW International präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
06.05.26
|Ausblick: WW International präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu WW International Inc Registered shs
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerVor Start in die Berichtssaison: SMI mit Gewinnen -- DAX mit freundlichem Wochenstart -- US-Börsen uneins -- Börsen in Asien schliessen mit unterschiedlichen Vorzeichen
Am heimischen Aktienmarkt sind zum Wochenstart Gewinne zu sehen. Auch der deutsche Aktienmarkt zeigt sich freundlich. Die US-Börsen präsentieren sich am Montag uneinheitlich. An den Börsen in Asien wagten sich Anleger nicht zu weit aus der Deckung.