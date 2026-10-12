WW International Aktie News: WW International verbilligt sich am Montagnachmittag

Die WW International-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 2,2 Prozent bei 14,53 USD. Die WW International-Aktie gab in der Spitze bis auf 14,53 USD nach. Bei 14,91 USD eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten WW International-Aktien beläuft sich auf 2'221 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (38,17 USD) erklomm das Papier am 07.11.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 162,70 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.05.2026 bei 8,41 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 42,12 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten WW International-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Am 05.08.2026 legte WW International die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,41 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 119,19 USD erwirtschaftet worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um -14,19 Prozent auf 162.32 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 189.16 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte WW International am 29.10.2026 präsentieren.

Der Verlust 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -3,473 USD je WW International-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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