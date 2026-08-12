WW International Aktie News: WW International am Nachmittag mit Abschlägen

Die WW International-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 16:28 Uhr 4,9 Prozent im Minus bei 14,28 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die WW International-Aktie bisher bei 14,20 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 15,07 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 10'563 WW International-Aktien umgesetzt.

Am 07.11.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 38,17 USD. 167,30 Prozent Plus fehlen der WW International-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 8,41 USD ab. Derzeit notiert die WW International-Aktie damit 69,80 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Am 05.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,41 USD, nach 119,19 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde auf 162.32 Mio. USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von -14,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 189.16 Mio. USD umgesetzt worden waren.

Die WW International-Bilanz für Q3 2026 wird am 29.10.2026 erwartet.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass WW International 2026 einen Verlust in Höhe von -3,890 USD ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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