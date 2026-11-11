WW International Aktie News: WW International am Mittwochabend im Bullenmodus

Die WW International-Aktie konnte um 20:26 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 7,3 Prozent auf 12,90 USD. Bei 13,70 USD markierte die WW International-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 13,70 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten WW International-Aktien beläuft sich auf 64'066 Stück.

Am 10.01.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 35,25 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der WW International-Aktie liegt somit 63,42 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.05.2026 bei 8,41 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 34,78 Prozent unter dem aktuellen Kurs der WW International-Aktie.

Zuletzt erhielten WW International-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Am 05.11.2026 hat WW International die Kennzahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,51 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -5,76 USD erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat WW International in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von -11,15 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 152.90 Mio. USD. Im Vorjahresviertel waren 172.09 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die WW International-Bilanz für Q4 2026 wird am 03.03.2027 erwartet.

In der Bilanz 2026 dürfte Experten zufolge ein Minus von -3,443 USD je WW International-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.ch

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