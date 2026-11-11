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11.11.2026 16:29:00
WW International Aktie News: WW International am Nachmittag mit grünen Vorzeichen
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von WW International. Im NASDAQ-Handel gewannen die WW International-Papiere zuletzt 4,8 Prozent.
Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von WW International zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 4,8 Prozent auf 12,60 USD. Die WW International-Aktie zog in der Spitze bis auf 13,70 USD an. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 13,70 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten WW International-Aktien beläuft sich auf 33'069 Stück.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (35,25 USD) erklomm das Papier am 10.01.2026. Gewinne von 179,76 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 8,41 USD fiel das Papier am 09.05.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die WW International-Aktie mit einem Verlust von 33,25 Prozent wieder erreichen.
WW International-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. WW International liess sich am 05.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,51 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten -5,76 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um -11,15 Prozent auf 152.90 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 172.09 Mio. USD in den Büchern gestanden.
Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von WW International wird am 03.03.2027 gerechnet.
Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass WW International 2026 einen Verlust in Höhe von -3,443 USD ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
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WW International am 11.11.2026
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