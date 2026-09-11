WW International Aktie 146428136 / US98262P2002
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11.09.2026 20:27:13
WW International Aktie News: WW International am Abend mit Aufschlag
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagabend der Anteilsschein von WW International. Das Papier von WW International konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,7 Prozent auf 14,89 USD.
Die Aktie legte um 20:26 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,7 Prozent auf 14,89 USD zu. Bei 15,88 USD markierte die WW International-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 14,90 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 24'965 WW International-Aktien.
Am 07.11.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 38,17 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die WW International-Aktie mit einem Kursplus von 156,43 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 8,41 USD. Dieser Wert wurde am 09.05.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die WW International-Aktie mit einem Verlust von 43,50 Prozent wieder erreichen.
Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte WW International am 05.08.2026. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,41 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 119,19 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat WW International in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von -14,19 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 162.32 Mio. USD. Im Vorjahresviertel waren 189.16 Mio. USD in den Büchern gestanden.
WW International wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 29.10.2026 vorlegen.
Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2026 -3,495 USD je Aktie in den WW International-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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