WW International Aktie News: WW International am Nachmittag im Plus

Das Papier von WW International legte um 16:28 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,3 Prozent auf 14,82 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die WW International-Aktie bisher bei 14,93 USD. Bei 14,90 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Der Tagesumsatz der WW International-Aktie belief sich zuletzt auf 2'414 Aktien.

Am 07.11.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 38,17 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 157,56 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 09.05.2026 auf bis zu 8,41 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der WW International-Aktie liegt somit 76,22 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 05.08.2026 legte WW International die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Das EPS wurde auf 1,41 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte WW International 119,19 USD je Aktie verdient. Mit einem Umsatz von 162.32 Mio. USD, gegenüber 189.16 Mio. USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von -14,19 Prozent präsentiert.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte WW International am 29.10.2026 präsentieren.

In der Bilanz 2026 dürfte Experten zufolge ein Minus von -3,495 USD je WW International-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.ch

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