WW International Aktie 146428136 / US98262P2002
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
11.08.2026 20:27:13
WW International Aktie News: WW International am Abend mit roten Vorzeichen
Die Aktie von WW International gehört am Dienstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die WW International-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 1,6 Prozent auf 15,61 USD.
Die WW International-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:26 Uhr mit Abschlägen von 1,6 Prozent bei 15,61 USD. In der Spitze büsste die WW International-Aktie bis auf 14,80 USD ein. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 15,87 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 64'494 WW International-Aktien.
Am 12.08.2025 erreichte der Anteilsschein mit 41,15 USD ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 163,61 Prozent über dem aktuellen Kurs der WW International-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.05.2026 bei 8,41 USD. Abschläge von 46,12 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Im Jahr 2025 erhielten WW International-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Am 05.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 1,41 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,91 USD je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat WW International 162.32 Mio. USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von -13,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 186.57 Mio. USD umgesetzt worden.
Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von WW International wird am 29.10.2026 gerechnet.
Analysten erwarten für 2026 einen Verlust in Höhe von -3,890 USD je WW International-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur WW International-Aktie
Novo Nordisk-Aktie leichter: Neues Abo-Modell für Wegovy angekündigt
WeightWatchers-Aktie nach Gewinnen schwächer: Konzern plant Millionen-Strategie für Frauen
Trading Signals: Ferrari: Die zweite Chance
Ferrari hat nach einer schwierigen Zeit wieder auf die Überholspur gefunden. Starke Quartalszahlen, eine angehobene Jahresprognose und ein bis 2027 gefülltes Orderbuch sprechen für weiteren Rückenwind und bieten eine neue Trading Möglichkeit.Weiterlesen!
Nachrichten zu WW International Inc Registered shs
|
20:27
|WW International Aktie News: WW International am Abend mit roten Vorzeichen (finanzen.ch)
|
16:29
|WW International Aktie News: WW International am Dienstagnachmittag mit Verlusten (finanzen.ch)
|
04.08.26
|Ausblick: WW International präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
06.05.26
|Ausblick: WW International präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
15.03.26
|Ausblick: WW International stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu WW International Inc Registered shs
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schliessen leichter -- SMI nach neuem Rekord letztlich schwächer -- DAX beendet Handel nach Allzeithoch fester -- Asiens Börsen schliessen mehrheitlich tiefer
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am zweiten Handelstag der Woche unentschlossen. Der deutsche Aktienmarkt verbuchte unterdessen Gewinne. An der Wall Street waren rote Vorzeichen zu sehen. In Fernost zeigten sich daneben Verluste.