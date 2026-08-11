WW International Aktie News: WW International am Abend mit roten Vorzeichen

Die WW International-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:26 Uhr mit Abschlägen von 1,6 Prozent bei 15,61 USD. In der Spitze büsste die WW International-Aktie bis auf 14,80 USD ein. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 15,87 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 64'494 WW International-Aktien.

Am 12.08.2025 erreichte der Anteilsschein mit 41,15 USD ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 163,61 Prozent über dem aktuellen Kurs der WW International-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.05.2026 bei 8,41 USD. Abschläge von 46,12 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2025 erhielten WW International-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Am 05.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 1,41 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,91 USD je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat WW International 162.32 Mio. USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von -13,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 186.57 Mio. USD umgesetzt worden.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von WW International wird am 29.10.2026 gerechnet.

Analysten erwarten für 2026 einen Verlust in Höhe von -3,890 USD je WW International-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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