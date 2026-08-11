WW International Aktie News: WW International am Dienstagnachmittag mit Verlusten

Um 16:28 Uhr fiel die WW International-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 2,5 Prozent auf 15,48 USD ab. Die höchsten Verluste verbuchte die WW International-Aktie bis auf 15,39 USD. Bei 15,87 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Der Tagesumsatz der WW International-Aktie belief sich zuletzt auf 6'690 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 41,15 USD. Dieser Kurs wurde am 12.08.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 165,83 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 09.05.2026 Kursverluste bis auf 8,41 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der WW International-Aktie ist somit 45,67 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

WW International-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Am 05.08.2026 hat WW International in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,41 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren -0,91 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um -13,00 Prozent zurück. Hier wurden 162.32 Mio. USD gegenüber 186.57 Mio. USD im Vorjahreszeitraum generiert.

WW International wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 29.10.2026 vorlegen.

Analysten erwarten für 2026 einen Verlust in Höhe von -3,890 USD je WW International-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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