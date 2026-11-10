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10.11.2026 16:29:00
WW International Aktie News: WW International am Dienstagnachmittag freundlich
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von WW International. Die WW International-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 11,04 USD.
Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,6 Prozent auf 11,04 USD zu. Bei 11,07 USD erreichte die WW International-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 10,79 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 11'224 WW International-Aktien.
Bei einem Wert von 35,25 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (10.01.2026). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die WW International-Aktie 219,29 Prozent zulegen. Bei 8,41 USD erreichte der Anteilsschein am 09.05.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 23,82 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Am 05.11.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 1,51 USD. Im letzten Jahr hatte WW International einen Gewinn von -5,76 USD je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von -11,15 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 152.90 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 172.09 Mio. USD US-Dollar umgesetzt.
Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von WW International wird am 03.03.2027 gerechnet.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem WW International-Verlust in Höhe von -3,443 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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