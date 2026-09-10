WW International Aktie News: WW International am Abend tiefer

Die WW International-Aktie notierte um 20:26 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 14,84 USD. Die WW International-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 14,70 USD ab. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 14,76 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten WW International-Aktien beläuft sich auf 15'003 Stück.

Am 07.11.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 38,17 USD an. Mit einem Zuwachs von 157,21 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 8,41 USD ab. Abschläge von 43,33 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Am 05.08.2026 hat WW International die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 1,41 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 119,19 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von -14,19 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 162.32 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 189.16 Mio. USD US-Dollar umgesetzt.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von WW International wird am 29.10.2026 gerechnet.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2026 ein Verlust in Höhe von -3,495 USD je WW International-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur WW International-Aktie

Novo Nordisk-Aktie leichter: Neues Abo-Modell für Wegovy angekündigt

WeightWatchers-Aktie nach Gewinnen schwächer: Konzern plant Millionen-Strategie für Frauen