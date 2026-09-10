WW International Aktie News: WW International am Nachmittag schwächer

Um 16:28 Uhr rutschte die WW International-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 1,3 Prozent auf 14,75 USD ab. Die WW International-Aktie sank bis auf 14,75 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 14,76 USD. Zuletzt wechselten 5'914 WW International-Aktien den Besitzer.

Bei 38,17 USD erreichte der Titel am 07.11.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 158,78 Prozent über dem aktuellen Kurs der WW International-Aktie. Am 09.05.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 8,41 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die WW International-Aktie derzeit noch 42,98 Prozent Luft nach unten.

Am 05.08.2026 äusserte sich WW International zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,41 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 119,19 USD je Aktie vermeldet. WW International hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 162.32 Mio. USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um -14,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 189.16 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.

WW International wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 29.10.2026 vorlegen.

Analysten erwarten für 2026 einen Verlust in Höhe von -3,495 USD je WW International-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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