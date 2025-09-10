WW International Aktie 146428136 / US98262P2002
10.09.2025 20:27:13
WW International Aktie News: WW International am Abend gefragt
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von WW International. Zuletzt stieg die WW International-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 1,4 Prozent auf 33,03 USD.
Die Aktionäre schickten das Papier von WW International nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 20:26 Uhr 1,4 Prozent auf 33,03 USD. Bei 35,22 USD erreichte die WW International-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 34,18 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 64'989 WW International-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Für WW International-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Am 11.08.2025 hat WW International in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 119,19 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte WW International 0,29 USD je Aktie eingenommen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat WW International in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von -6,39 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 189.16 Mio. USD im Vergleich zu 202.07 Mio. USD im Vorjahresquartal.
WW International dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 30.10.2025 präsentieren.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je WW International-Aktie in Höhe von 13,55 USD im Jahr 2025 aus.
Redaktion finanzen.ch
WeightWatchers-Aktie nach Gewinnen schwächer: Konzern plant Millionen-Strategie für Frauen
