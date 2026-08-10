WW International Aktie News: Anleger schicken WW International am Montagabend tief südwärts

Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 10,6 Prozent auf 16,20 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die WW International-Aktie bisher bei 16,01 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 17,69 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 79'029 WW International-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (41,15 USD) erklomm das Papier am 12.08.2025. Derzeit notiert die WW International-Aktie damit 60,63 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 8,41 USD erreichte der Anteilsschein am 09.05.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 48,09 Prozent.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an WW International-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Am 05.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,41 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,91 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 162.32 Mio. USD in den Büchern – ein Minus von -13,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem WW International 186.57 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

WW International wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 29.10.2026 vorlegen.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2026 ein EPS von --3,890 USD je WW International-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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