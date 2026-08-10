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10.08.2026 16:29:00

WW International Aktie News: WW International am Montagnachmittag mit Verlusten

WW International Aktie News: WW International am Montagnachmittag mit Verlusten

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von WW International. Die WW International-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 4,4 Prozent im Minus bei 17,33 USD.

WW International
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Um 16:28 Uhr fiel die WW International-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 4,4 Prozent auf 17,33 USD ab. Im Tief verlor die WW International-Aktie bis auf 17,17 USD. Bei 17,69 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 23'082 WW International-Aktien umgesetzt.

Am 12.08.2025 markierte das Papier bei 41,15 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die WW International-Aktie derzeit noch 137,45 Prozent Luft nach oben. Bei 8,41 USD fiel das Papier am 09.05.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 51,47 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2025 erhielten WW International-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. WW International gewährte am 05.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,41 USD gegenüber -0,91 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 162.32 Mio. USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von -13,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 186.57 Mio. USD umgesetzt worden waren.

Am 29.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von WW International veröffentlicht werden.

Analysten gehen davon aus, dass WW International 2026 einen Verlust in Höhe von -3,890 USD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.ch

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