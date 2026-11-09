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09.11.2026 20:27:13
WW International Aktie News: WW International am Montagabend mit negativen Vorzeichen
Die Aktie von WW International gehört am Montagabend zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die WW International-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 3,5 Prozent auf 10,91 USD.
Die WW International-Aktie musste um 20:26 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 3,5 Prozent auf 10,91 USD. Der Kurs der WW International-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 10,08 USD nach. Den Handelstag beging das Papier bei 11,30 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 32'383 WW International-Aktien umgesetzt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (35,25 USD) erklomm das Papier am 10.01.2026. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die WW International-Aktie derzeit noch 223,10 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 8,41 USD ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die WW International-Aktie 29,73 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
WW International-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Am 05.11.2026 lud WW International zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,51 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -5,76 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat WW International im vergangenen Quartal 152.90 Mio. USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von -11,15 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte WW International 172.09 Mio. USD umsetzen können.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 03.03.2027 terminiert.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass WW International einen Verlust von -3,443 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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