WW International Aktie News: WW International fällt am Montagnachmittag tief

Das Papier von WW International gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 5,7 Prozent auf 10,67 USD abwärts. Die WW International-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 10,58 USD ab. Bei 11,30 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 15'627 WW International-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 10.01.2026 auf bis zu 35,25 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 230,37 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 09.05.2026 bei 8,41 USD. Der derzeitige Kurs der WW International-Aktie liegt somit 26,87 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem WW International seine Aktionäre 2025 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Am 05.11.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,51 USD beziffert, während im Vorjahresquartal -5,76 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von -11,15 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 152.90 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 172.09 Mio. USD US-Dollar umgesetzt.

Die WW International-Bilanz für Q4 2026 wird am 03.03.2027 erwartet.

In der WW International-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 -3,443 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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