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09.10.2026 20:27:13

WW International Aktie News: WW International am Abend mit Abschlägen

WW International Aktie News: WW International am Abend mit Abschlägen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von WW International. Die Aktionäre schickten das Papier von WW International nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 14,91 USD.

WW International
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Um 20:26 Uhr rutschte die WW International-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 0,3 Prozent auf 14,91 USD ab. Die WW International-Aktie gab in der Spitze bis auf 14,88 USD nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 14,99 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 5'986 WW International-Aktien den Besitzer.

Bei 38,17 USD markierte der Titel am 07.11.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 156,00 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 8,41 USD erreichte der Anteilsschein am 09.05.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die WW International-Aktie derzeit noch 43,59 Prozent Luft nach unten.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Am 05.08.2026 legte WW International die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,41 USD. Im Vorjahresviertel hatte WW International 119,19 USD je Aktie erwirtschaftet. WW International hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 162.32 Mio. USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um -14,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 189.16 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte WW International am 29.10.2026 präsentieren.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2026 ein Verlust in Höhe von -3,473 USD je WW International-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.ch

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