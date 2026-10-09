WW International Aktie News: WW International am Freitagnachmittag stärker

Das Papier von WW International konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 1,6 Prozent auf 15,20 USD. Den Tageshöchststand markierte die WW International-Aktie bei 15,20 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 14,99 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 1'967 WW International-Aktien umgesetzt.

Bei 38,17 USD erreichte der Titel am 07.11.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der WW International-Aktie ist somit 151,12 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 09.05.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 8,41 USD ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die WW International-Aktie derzeit noch 44,67 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten WW International-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte WW International am 05.08.2026 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,41 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte WW International ein EPS von 119,19 USD je Aktie vermeldet. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um -14,19 Prozent auf 162.32 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 189.16 Mio. USD gelegen.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 29.10.2026 erwartet.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2026 ein EPS von --3,473 USD je WW International-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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