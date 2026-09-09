WW International Aktie News: WW International verzeichnet am Abend herbe Einbussen

Die WW International-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 20:26 Uhr um 16,3 Prozent auf 15,06 USD ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die WW International-Aktie bisher bei 15,01 USD. Bei 17,57 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Bisher wurden heute 42'553 WW International-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 38,17 USD. Dieser Kurs wurde am 07.11.2025 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die WW International-Aktie 153,45 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 8,41 USD am 09.05.2026. Mit einem Kursverlust von 44,16 Prozent würde die WW International-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

WW International liess sich am 05.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,41 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 119,19 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um -14,19 Prozent zurück. Hier wurden 162.32 Mio. USD gegenüber 189.16 Mio. USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte WW International am 29.10.2026 präsentieren.

In der Bilanz 2026 dürfte Experten zufolge ein Minus von -3,495 USD je WW International-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.ch

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