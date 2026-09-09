WW International Aktie News: Anleger setzen WW International am Mittwochnachmittag unter Druck

Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 7,2 Prozent auf 16,70 USD. In der Spitze büsste die WW International-Aktie bis auf 16,50 USD ein. Den Handelstag beging das Papier bei 17,57 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 8'639 WW International-Aktien den Besitzer.

Am 07.11.2025 erreichte der Anteilsschein mit 38,17 USD ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die WW International-Aktie 128,56 Prozent zulegen. Bei 8,41 USD erreichte der Anteilsschein am 09.05.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 49,64 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte WW International am 05.08.2026. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,41 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 119,19 USD je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat WW International in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von -14,19 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 162.32 Mio. USD. Im Vorjahresviertel waren 189.16 Mio. USD in den Büchern gestanden.

WW International wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 29.10.2026 vorlegen.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem WW International-Verlust in Höhe von -3,495 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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