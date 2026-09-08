WW International Aktie News: WW International am Abend mit negativen Vorzeichen

Die WW International-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:26 Uhr 1,6 Prozent im Minus bei 17,73 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die WW International-Aktie bis auf 17,35 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 17,86 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 20'996 WW International-Aktien umgesetzt.

Am 07.11.2025 erreichte der Anteilsschein mit 38,17 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 115,28 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.05.2026 (8,41 USD). Mit einem Abschlag von mindestens 52,57 Prozent könnte die WW International-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Am 05.08.2026 legte WW International die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,41 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 119,19 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite hat WW International im vergangenen Quartal 162.32 Mio. USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von -14,19 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte WW International 189.16 Mio. USD umsetzen können.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 29.10.2026 terminiert.

Laut Analysten dürfte WW International im Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -3,495 USD einfahren.

Redaktion finanzen.ch

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