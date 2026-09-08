WW International Aktie 146428136 / US98262P2002
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08.09.2026 16:29:00
WW International Aktie News: WW International am Nachmittag Verlust reich
Die Aktie von WW International gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der WW International-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 3,2 Prozent auf 17,44 USD.
Der WW International-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 16:28 Uhr verlor das Papier 3,2 Prozent auf 17,44 USD. Bei 17,39 USD markierte die WW International-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 17,86 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 5'365 WW International-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Bei 38,17 USD markierte der Titel am 07.11.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 118,86 Prozent über dem aktuellen Kurs der WW International-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 09.05.2026 auf bis zu 8,41 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 51,78 Prozent.
WW International gewährte am 05.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. WW International hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,41 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 119,19 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von -14,19 Prozent auf 162.32 Mio. USD. Im Vorjahresviertel hatte WW International 189.16 Mio. USD umgesetzt.
WW International wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 29.10.2026 vorlegen.
Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2026 -3,495 USD je Aktie in den WW International-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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