WW International Aktie News: WW International verzeichnet am Mittwochabend herbe Einbussen

Die WW International-Aktie musste um 20:26 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 5,2 Prozent auf 14,87 USD. Die grössten Abgaben verzeichnete die WW International-Aktie bis auf 14,62 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 15,09 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 11'372 WW International-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 38,17 USD erreichte der Titel am 07.11.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die WW International-Aktie mit einem Kursplus von 156,69 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 09.05.2026 Kursverluste bis auf 8,41 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 43,44 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an WW International-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte WW International am 05.08.2026. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,41 USD. Im Vorjahresviertel waren 119,19 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von -14,19 Prozent auf 162.32 Mio. USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 189.16 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Am 29.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2026 -3,473 USD je Aktie in den WW International-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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