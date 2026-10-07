WW International Aktie 146428136 / US98262P2002
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
07.10.2026 20:27:13
WW International Aktie News: WW International verzeichnet am Mittwochabend herbe Einbussen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von WW International. Zuletzt ging es für die WW International-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 5,2 Prozent auf 14,87 USD.
Die WW International-Aktie musste um 20:26 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 5,2 Prozent auf 14,87 USD. Die grössten Abgaben verzeichnete die WW International-Aktie bis auf 14,62 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 15,09 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 11'372 WW International-Aktien den Besitzer.
Mit einem Kursgewinn bis auf 38,17 USD erreichte der Titel am 07.11.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die WW International-Aktie mit einem Kursplus von 156,69 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 09.05.2026 Kursverluste bis auf 8,41 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 43,44 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an WW International-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte WW International am 05.08.2026. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,41 USD. Im Vorjahresviertel waren 119,19 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von -14,19 Prozent auf 162.32 Mio. USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 189.16 Mio. USD erwirtschaftet worden.
Am 29.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2026 -3,473 USD je Aktie in den WW International-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur WW International-Aktie
Novo Nordisk-Aktie leichter: Neues Abo-Modell für Wegovy angekündigt
WeightWatchers-Aktie nach Gewinnen schwächer: Konzern plant Millionen-Strategie für Frauen
Trading Signals: ABB: Vorfreude ist die schönste Freude
Die Aktie des Industriekonzerns macht sich daran, eine kurzfristige Konsolidierungsphase abzuschliessen. Mit Blick auf die anstehenden Zahlenvorlage könnten sich bei ABB eine Chance auf der Long-Seite bieten.Weiterlesen!
Nachrichten zu WW International Inc Registered shs
|
07.10.26
|WW International Aktie News: WW International verzeichnet am Mittwochabend herbe Einbussen (finanzen.ch)
|
07.10.26
|WW International Aktie News: WW International gibt am Mittwochnachmittag nach (finanzen.ch)
|
04.08.26
|Ausblick: WW International präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
06.05.26
|Ausblick: WW International präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu WW International Inc Registered shs
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
WW International am 07.10.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise und Renditen belasten Börsen: SMI und DAX im Minus -- Asiens Börsen letztlich schwächer
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt geben im Donnerstagshandel ab. An den Börsen in Asien ging es am Donnerstag abwärts.