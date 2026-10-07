WW International Aktie 146428136 / US98262P2002
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07.10.2026 16:29:00
WW International Aktie News: WW International gibt am Mittwochnachmittag nach
Die Aktie von WW International gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 2,5 Prozent auf 15,29 USD.
Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 2,5 Prozent auf 15,29 USD. Die WW International-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 15,09 USD ab. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 15,09 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 1'894 WW International-Aktien den Besitzer.
Am 07.11.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 38,17 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 149,64 Prozent Plus fehlen der WW International-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 8,41 USD. Dieser Wert wurde am 09.05.2026 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 45,00 Prozent unter dem aktuellen Kurs der WW International-Aktie.
Nachdem im Jahr 2025 0,000 USD an WW International-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte WW International am 05.08.2026. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,41 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 119,19 USD je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 162.32 Mio. USD – eine Minderung von -14,19 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 189.16 Mio. USD eingefahren.
WW International wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 29.10.2026 vorlegen.
Experten prognostizieren für das Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -3,473 USD je WW International-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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