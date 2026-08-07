WW International Aktie News: WW International am Abend im Bullenmodus

Um 20:26 Uhr wies die WW International-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 5,2 Prozent auf 17,76 USD nach oben. Die WW International-Aktie legte bis auf 18,00 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 16,88 USD. Zuletzt wechselten 34'384 WW International-Aktien den Besitzer.

Am 08.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 41,45 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die WW International-Aktie somit 57,15 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.05.2026 bei 8,41 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die WW International-Aktie mit einem Verlust von 52,65 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass WW International-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete WW International 0,000 USD aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte WW International am 05.08.2026. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,41 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren -0,91 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 162.32 Mio. USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von -13,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 186.57 Mio. USD umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte WW International am 29.10.2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass WW International im Jahr 2026 -4,733 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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