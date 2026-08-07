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WW International Aktie 146428136 / US98262P2002

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07.08.2026 16:29:00

WW International Aktie News: WW International steigt am Nachmittag

WW International Aktie News: WW International steigt am Nachmittag

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von WW International. Im NASDAQ-Handel gewannen die WW International-Papiere zuletzt 3,2 Prozent.

WW International
13.60 CHF 3.48%
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Um 16:28 Uhr sprang die WW International-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 3,2 Prozent auf 17,42 USD zu. Bei 17,79 USD erreichte die WW International-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 16,88 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der WW International-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 6'533 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 41,45 USD. Dieser Kurs wurde am 08.08.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der WW International-Aktie liegt somit 57,97 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.05.2026 bei 8,41 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 51,72 Prozent könnte die WW International-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte WW International 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 05.08.2026 legte WW International die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Das EPS wurde auf 1,41 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,91 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 162.32 Mio. USD – eine Minderung von -13,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 186.57 Mio. USD eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.10.2026 erfolgen.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass WW International 2026 einen Verlust in Höhe von -4,733 USD ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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Short 15’483.24 13.89 SQZB4U
Short 16’050.35 8.99 S7WB3U
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Long 13’678.45 13.83 SCB0YU
Long 13’088.65 8.91 SVB5UU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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