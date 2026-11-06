WW International Aktie News: WW International am Freitagabend im Tiefenrausch

Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 6,2 Prozent auf 12,04 USD. Die Abwärtsbewegung der WW International-Aktie ging bis auf 11,50 USD. Bei 12,50 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 100'481 WW International-Aktien den Besitzer.

Am 07.11.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 38,17 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 217,03 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 8,41 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.05.2026). Mit dem aktuellen Kurs notiert die WW International-Aktie 43,16 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 erhielten WW International-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. WW International liess sich am 05.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,41 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 119,19 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat WW International 162.32 Mio. USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von -14,19 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 189.16 Mio. USD umgesetzt worden.

Am 03.03.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von WW International veröffentlicht werden.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass WW International einen Verlust von -3,443 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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