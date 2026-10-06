WW International Aktie 146428136 / US98262P2002
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06.10.2026 20:27:13
WW International Aktie News: WW International springt am Dienstagabend an
Die Aktie von WW International zählt am Dienstagabend zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 6,7 Prozent auf 15,87 USD zu.
Die WW International-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 20:26 Uhr verteuerte sich das Papier um 6,7 Prozent auf 15,87 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die WW International-Aktie bisher bei 16,11 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 14,87 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten WW International-Aktien beläuft sich auf 41'254 Stück.
Am 07.11.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 38,17 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 140,52 Prozent könnte die WW International-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.05.2026 bei 8,41 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der WW International-Aktie 47,01 Prozent sinken.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte WW International 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 05.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,41 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 119,19 USD je Aktie vermeldet. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von -14,19 Prozent auf 162.32 Mio. USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 189.16 Mio. USD erwirtschaftet worden.
WW International wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 29.10.2026 vorlegen.
Analysten gehen davon aus, dass WW International 2026 einen Verlust in Höhe von -3,473 USD je Aktie ausweisen dürften.
Redaktion finanzen.ch
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