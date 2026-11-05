WW International Aktie News: WW International am Donnerstagabend im Aufwind

Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 12,21 USD zu. Das bisherige Tageshoch markierte die WW International-Aktie bei 14,49 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 14,49 USD. Von der WW International-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 111'768 Stück gehandelt.

Am 07.11.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 38,17 USD an. Der aktuelle Kurs der WW International-Aktie ist somit 212,61 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 09.05.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 8,41 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 31,12 Prozent unter dem aktuellen Kurs der WW International-Aktie.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Am 05.08.2026 hat WW International in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 1,41 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 119,19 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von -14,19 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 162.32 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum waren 189.16 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 03.03.2027 terminiert.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2026 ein EPS von --3,473 USD je WW International-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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