WW International Aktie 146428136 / US98262P2002
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05.10.2026 20:27:13
WW International Aktie News: WW International am Montagabend mit positiven Vorzeichen
Die Aktie von WW International zählt am Montagabend zu den Gewinnern des Tages. Die WW International-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 14,81 USD.
Um 20:26 Uhr stieg die WW International-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 14,81 USD. Die WW International-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 14,84 USD aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 14,63 USD. Bisher wurden via NASDAQ 6'663 WW International-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 07.11.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 38,17 USD an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 157,73 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 8,41 USD am 09.05.2026. Das 52-Wochen-Tief könnte die WW International-Aktie mit einem Verlust von 43,21 Prozent wieder erreichen.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte WW International 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte WW International am 05.08.2026. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,41 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 119,19 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um -14,19 Prozent zurück. Hier wurden 162.32 Mio. USD gegenüber 189.16 Mio. USD im Vorjahreszeitraum generiert.
Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.10.2026 veröffentlicht.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass WW International einen Verlust von -3,473 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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