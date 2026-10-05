WW International Aktie News: WW International tendiert am Nachmittag südwärts

Die WW International-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 14,60 USD abwärts. In der Spitze büsste die WW International-Aktie bis auf 14,49 USD ein. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 14,63 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 2'862 WW International-Aktien.

Am 07.11.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 38,17 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 161,44 Prozent über dem aktuellen Kurs der WW International-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 09.05.2026 Kursverluste bis auf 8,41 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die WW International-Aktie mit einem Verlust von 42,40 Prozent wieder erreichen.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je WW International-Aktie. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte WW International am 05.08.2026. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,41 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 119,19 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um -14,19 Prozent auf 162.32 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 189.16 Mio. USD gelegen.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von WW International wird am 29.10.2026 gerechnet.

2026 dürfte WW International einen Verlust von -3,473 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.ch

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