WW International Aktie News: WW International verteuert sich am Abend

Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,1 Prozent auf 17,73 USD zu. Die WW International-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 18,04 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 17,49 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 26'191 WW International-Aktien umgesetzt.

Bei 38,17 USD erreichte der Titel am 07.11.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die WW International-Aktie 115,28 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 09.05.2026 Kursverluste bis auf 8,41 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 52,57 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Am 05.08.2026 äusserte sich WW International zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,41 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 119,19 USD je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat WW International 162.32 Mio. USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von -14,19 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 189.16 Mio. USD umgesetzt worden.

Die WW International-Bilanz für Q3 2026 wird am 29.10.2026 erwartet.

In der Bilanz 2026 dürfte Experten zufolge ein Minus von -3,495 USD je WW International-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.ch

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