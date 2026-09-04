WW International Aktie News: WW International tendiert am Nachmittag schwächer

Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 17,68 USD. Die WW International-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 17,39 USD ab. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 17,49 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 2'680 WW International-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 38,17 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (07.11.2025). Der aktuelle Kurs der WW International-Aktie ist somit 115,89 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 09.05.2026 Kursverluste bis auf 8,41 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 52,43 Prozent würde die WW International-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte WW International am 05.08.2026. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,41 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 119,19 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um -14,19 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 189.16 Mio. USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 162.32 Mio. USD.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.10.2026 erfolgen.

Analysten gehen davon aus, dass WW International 2026 einen Verlust in Höhe von -3,495 USD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.ch

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