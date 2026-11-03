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03.11.2026 16:29:00
WW International Aktie News: WW International am Nachmittag gesucht
Die Aktie von WW International gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von WW International konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,4 Prozent auf 13,44 USD.
Die WW International-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 16:28 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 13,44 USD. Den Tageshöchststand markierte die WW International-Aktie bei 13,55 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 13,36 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 4'263 WW International-Aktien umgesetzt.
Bei 38,17 USD erreichte der Titel am 07.11.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die WW International-Aktie damit 64,79 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 09.05.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 8,41 USD ab. Abschläge von 37,43 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Im Jahr 2025 erhielten WW International-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Am 05.08.2026 legte WW International die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,41 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte WW International ein EPS von 119,19 USD je Aktie vermeldet. Umsatzseitig standen 162.32 Mio. USD in den Büchern – ein Minus von -14,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem WW International 189.16 Mio. USD erwirtschaftet hatte.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 05.11.2026 terminiert. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von WW International rechnen Experten am 04.11.2027.
Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2026 ein Verlust in Höhe von -3,473 USD je WW International-Aktie in den Büchern stehen.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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WW International am 03.11.2026
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