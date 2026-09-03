WW International Aktie 146428136 / US98262P2002
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03.09.2026 20:27:13
WW International Aktie News: WW International am Donnerstagabend mit Abschlägen
Die Aktie von WW International gehört am Donnerstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die WW International-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 16,99 USD.
Die WW International-Aktie notierte um 20:26 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 16,99 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die WW International-Aktie bis auf 16,76 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 17,25 USD. Von der WW International-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 19'137 Stück gehandelt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (38,17 USD) erklomm das Papier am 07.11.2025. Der derzeitige Kurs der WW International-Aktie liegt somit 55,49 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 8,41 USD fiel das Papier am 09.05.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der WW International-Aktie liegt somit 102,02 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Am 05.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,41 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 119,19 USD je Aktie in den Büchern standen. Das vergangene Quartal hat WW International mit einem Umsatz von insgesamt 162.32 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 189.16 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um -14,19 Prozent verringert.
Am 29.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
Experten prognostizieren für das Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -3,495 USD je WW International-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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