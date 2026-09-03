WW International Aktie 146428136 / US98262P2002
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03.09.2026 16:29:00
WW International Aktie News: WW International am Nachmittag mit Verlusten
Die Aktie von WW International gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die WW International-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 1,4 Prozent auf 16,85 USD.
Die WW International-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 16:28 Uhr 1,4 Prozent im Minus bei 16,85 USD. Das bisherige Tagestief markierte WW International-Aktie bei 16,85 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 17,25 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 4'614 WW International-Aktien.
Bei einem Wert von 38,17 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (07.11.2025). Derzeit notiert die WW International-Aktie damit 55,86 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 09.05.2026 auf bis zu 8,41 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die WW International-Aktie damit 100,36 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Am 05.08.2026 lud WW International zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Das EPS wurde auf 1,41 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte WW International 119,19 USD je Aktie verdient. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um -14,19 Prozent zurück. Hier wurden 162.32 Mio. USD gegenüber 189.16 Mio. USD im Vorjahreszeitraum generiert.
Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.10.2026 veröffentlicht.
Analysten gehen davon aus, dass WW International 2026 einen Verlust in Höhe von -3,495 USD je Aktie ausweisen dürften.
Redaktion finanzen.ch
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